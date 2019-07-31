الريفر يغري الأهلي بـ 17 مليونا

رفعت إدارة نادي ريفربليت الأرجنتيني عرضها المقدم إلى نظيرتها في الأهلي، لأربعة ملايين ونصف المليون دولار «نحو 17مليون ريال»، من أجل الحصول على خدمات التشيلي باولو دياز، مدافع الفريق الغربي، بنظام شراء نصف البطاقة، حسبما أبانت لـ”الرياضية” مصادر خاصة.
ووفقًا للمصادر نفسها، يتضمن العرض حصول الأهلي على 50 في المئة من قيمة بيع عقد اللاعب مستقبلًا، نظرًا لامتلاكه نصف بطاقة اللاعب.
وأوضحت المصادر أن دياز متمسك بإتمام الصفقة ويرغب في الرحيل عن الدوري السعودي، ما عبّر عنه صراحة بتخلفه عن رحلة العودة إلى جدة أمس الأول.
وكشفت مصادر من داخل النادي الأهلي عن اعتزام إدارته الرد على عرض ريفر خلال الـ 72 ساعة المقبلة، بعدما رفضت قبل أيام عرضه الأول، الذي توقف عند 3 ملايين ونصف المليون دولار.