فيتوريا: الفراغ الإداري أربك خططنا.. وانضمامي لـ”الذهبية” لإيصال هذه الرسالة للجماهير

قال مدرب فريق النصر روي فيتوريا إن الفراغ الإداري الذي شهده النادي خلال الفترة الماضية، تسبب في إرباك خطط الفريق التدريبية للموسم المقبل، مشيراً إلى أن انضمامه للقائمة الذهبية رسالة لجماهير النصر.
وأوضح فيتوريا أن تغير الإدارة عطل تنفيذ خطته التطويرية على النحو الذي يريده، مشيراً وفقاً لموقع “العربية نت” إلى أنهم بصدد إعادة ترتيب الأوضاع من جديد، والدخول إلى سوق الانتقالات بقوة.
وأضاف أن احتياجات الفريق البطل تفرضها أيضاً تعاقدات الفرق المنافسة، مبيناً أن الفترة الإعدادية تحدد إمكانية فوز الفريق بالبطولات من عدمه.
وحول انتقاله لتدريب النصر، قال فيتوريا إن المنافسة بين الهلال والنصر على اللقب أغرتني للقبول سريعاً بتولي مسؤولية تدريب الفريق، فوافقت على عرض النصر خلال يومين فقط، ووجدت فريقا يضم الكثير من المواهب، واستطعت فرض أسلوبي وتحسين مستوى الأداء، فنجحنا في حسم اللقب.
وعن اهتمامه بدوري أبطال آسيا، أبان أنهم كانوا يحرصون على الفوز ببطولة الدوري الموسم الماضي، غير أن الفريق لم يكن مستعدا للدوري، وهذا ما يجعلنا أن نكون حذرين هذه المرة ونعمل على كل مباراة بشكل منفصل للحصول على بطاقة التأهل.
وأضاف فيتوريا، أنه بانضمامه للقائمة الذهبية بنادي النصر أراد إرسال رسالة لجماهري النادي مفادها أننا فريق واحد، وأنه جزء من منظومة العمل بالنادي، وذلك حتى تكون الجماهير معهم في كل الظروف.