استجابة لطلب الأهلي.. استبعاد البكر من قائمة المنتخب

أكدت مصادر أن إدارة المنتخب السعودي وافقت على استبعاد الظهير الأيمن لفريق الأهلي يزيد البكر من قائمة المنتخب التي أعلنت اليوم، حتى يشارك اللاعب ضمن فريق الأهلي في البطولة الآسيوية.
وجاء استدعاء الأهلي للبكر من المنتخب بعد إصابة الظهير الأيمن سعيد المولد، وإبداء الأهلي عن حاجته للبكر قبل المواجهة الآسيوية للأهلي أمام الهلال، وفقاً لصحيفة “الرياضية”.
يذكر أن الأهلي سيلتقي نظيره الهلال الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب الجوهرة بجدة، ضمن الدور 16 من دوري أبطال آسيا، على أن تلعب مباراة الإياب الأسبوع المقبل في الرياض على ملعب الجامعة.