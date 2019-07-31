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اخبار رياضية > الأهلي يعلن قائمة الفريق لبطولة دوري أبطال آسيا 2019
31/07/2019   1:39 م

الأهلي يعلن قائمة الفريق لبطولة دوري أبطال آسيا 2019

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واصل فريق الأهلي إغلاقه للتدريبات اليومية في إطار التحضير لمواجهة نظيره الهلال في دور الستة عشر من منافسات دوري أبطال آسيا 2019.
ويلتقي الأهلي مع الهلال الثلاثاء المقبل في ذهاب ثمن النهائي الآسيوي.

وشهد المران حضور سمو المشرف على الكرة الأمير منصور بن مشعل ورئيس النادي أحمد الصائغ.

و ضم الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب الاهلي الثنائي جوزيف دي سوزا ودانييل أليكسيتش إلى قائمة الفريق المشاركة في مباراة ثمن دوري أبطال آسيا أمام مواطنه الهلال ، وأبقى المدرب الكرواتي على المهاجمين السوري عمر السومة ولاعب الرأس الأخضر دجانيني تفاريس ضمن قائمة خياراته الأجنبية.

صورة

وفق “أخبار 24”.

الأهلي يعلن قائمة الفريق لبطولة دوري أبطال آسيا 2019

اخبار رياضية
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