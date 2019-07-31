الأهلي يعلن قائمة الفريق لبطولة دوري أبطال آسيا 2019

واصل فريق الأهلي إغلاقه للتدريبات اليومية في إطار التحضير لمواجهة نظيره الهلال في دور الستة عشر من منافسات دوري أبطال آسيا 2019.
ويلتقي الأهلي مع الهلال الثلاثاء المقبل في ذهاب ثمن النهائي الآسيوي.
وشهد المران حضور سمو المشرف على الكرة الأمير منصور بن مشعل ورئيس النادي أحمد الصائغ.
و ضم الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب الاهلي الثنائي جوزيف دي سوزا ودانييل أليكسيتش إلى قائمة الفريق المشاركة في مباراة ثمن دوري أبطال آسيا أمام مواطنه الهلال ، وأبقى المدرب الكرواتي على المهاجمين السوري عمر السومة ولاعب الرأس الأخضر دجانيني تفاريس ضمن قائمة خياراته الأجنبية.
وفق “أخبار 24”.