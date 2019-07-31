دعا أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، العريف بشرطة محافظة تنومة حسن صالح الشهري إلى مكتبه اليوم (الأربعاء)؛ لمراجعته وتكريمه بسبب مظهره الحسن أثناء أداء مهامه.
وجاء في تفاصيل الخبر أن الأمير تركي بن طلال لاحظ خلال متابعة سير العمل عبر كاميرات النقل بغرفة العمليات، العريف حسن الشهري، ومظهره الحسن وقيافته الممتازة، فوجّه له الشكر ودعاه لمراجعة مكتبه لتكريمه.
ورصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حديث الأمير إلى العريف، حيث أكد أن مظهره يمثّل العسكرية والشرف، وأنه سيقدم شهادة تكريم له؛ بسبب مظهره الحسن.
وفق “أخبار 24”.