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أخبار محلية > إعلامي يعرض مكتبته الخاصة للبيع لاستكمال علاجه.. و”الثقافة” تتدخل
31/07/2019   8:19 ص

إعلامي يعرض مكتبته الخاصة للبيع لاستكمال علاجه.. و”الثقافة” تتدخل

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أعلن الكاتب والإعلامي يعقوب إسحاق بيع مكتبته الخاصة التي تحتوي على أكثر من 5 آلاف كتاب، وذلك لاستكمال علاجه، قبل أن تتدخل وزارة الثقافة لعلاجه على نفقتها.

وقال إسحاق وفقاً لـ “عكاظ”، إنه تعرّض لحـادث سير قبل 5 سنوات سبّب له مضاعفات صحية في رقبته وظهره استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً في أحد المراكز الطبية العالمية المتخصصة.

وأضاف أنه قرر بيع مكتبته الخاصة التي تضم نفائس الكتب لاستكمال علاجه، قبل أن يتواصل معه مسؤولون في وزارة الثقافة أمس الثلاثاء وطلبوا منه تقريراً مفصلاً عن حالته الصحية، تمهيداً لعلاجه على نفقتها.

بدوره، رفع الكاتب والإعلامي شكره لوزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان على رعايته للثقافة والمثقفين، والتواصل معهم مباشرة لبحث احتياجاتهم.

وسبق ليعقوب إسحاق أن عمل رئيساً لتحرير مجلة “حسن” للأطفال، وألّف أكثر من 200 كتاب للأطفال ما أكسبه لقب “بابا يعقوب”، وتضم مكتبته أكثر من 5000 كتاب للكبار والصغار باللغتين العربية والإنجليزية.

إعلامي يعرض مكتبته الخاصة للبيع لاستكمال علاجه.. و”الثقافة” تتدخل

أخبار محلية
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