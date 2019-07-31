ما هو مرض انسداد الشرايين؟.. وما الأطعمة التي تساعد في علاجه

تعدّ أمراض القلب السبب الأول في حدوث الوفاة حول العالم، ما يدل على ضرورة الاهتمام بصحة القلب والابتعاد عما يمكن أن يؤثر سلباً عليه، ويأتي انسداد الشرايين في مقدمة المشكلات الصحية التي تعيق تدفق الـدم ووصوله بشكل طبيعي إلى القلب.
والشرايين هي الأوعية الدمـوية التي تنقل الـدم الغني بالأوكسجين من القلب إلى أنسجة مختلفة في الجسم، وعندما يتراكم البلاك في الشرايين يصعب تدفق الـدم بشكل طبيعي، ما يرفع نسبة الإصـابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدمـوية.
ونصح خبراء تغذية وفقاً لـ”البيان الإماراتية”، بالابتعاد عن الأطعمة التي تسبب انسداداً للشرايين كالدهون والأطعمة الدسمة، وتناول 8 أطعمة تعد علاجاً طبيعياً للحفاظ على الشرايين وصحة القلب، وهي:
نبات الهليون:
يطهّر الشرايين لاحتوائه على الألياف والمعادن التي تساعد على خفض ضغط الـدم ومنع جلطاته، كما يعمل على تخفيف الالتهاب الذي قد يتراكم مع الوقت داخل الأوردة والشرايين، ويمكن طهيه على البخار أو إضافته لطبق السلطة.
زيت الزيتون:
يحتوي على أحماض تخفض الكوليسترول الضار وتزيد نسبة الكوليسترول الجيد، وغني بالمواد المضادة للأكسدة، ويعد واحداً من أصح الزيوت المستخدمة في الطهي وينصح باستخدامه بدلاً من أنواع الزيوت الأخرى.
الأفوكادو:
يقلل الكوليسترول الضار ويزيد الكوليسترول الجيد، ويزيل بلاط الشرايين، ويحتوي على فيتامينات تمنع أكسدة الكوليسترول والبوتاسيوم الذي يخفف من ضغط الـدم.
البطيخ:
مصدر طبيعي للأحماض الأمينية، ويساعد على استرخاء الشرايين وتقليل الالتهاب وخفض الـدم، كما يساعد على تعديل نسبة الدهون في الدم وتقليل تراكم الدهون في البطن، وانخفاض الدهون في منطقة البطن.
الخضراوات الورقية:
يحتوي البروكلي والقرنبيط على فيتامين “كي” الذي يمنع انسداد الشرايين، والألياف التي تمنع الضغط وإجهاد الـدم الذي قد يؤدي إلى تمزيق وتراكم البلاك في جدران الشرايين.
الأسماك الدهنية
السلمون والماكريل والسردين والرنجة والتونة أسماك غنية بالدهون الصحية التي تحسّن صحة الشرايين، كما تساهم في زيادة الكوليسترول الجيد لاحتوائها على أحماض أوميغا 3، إضافة إلى أنها تقلل التهاب الأوعية الدمـوية وجلطات الـدم، وينصع بتناولها مرتين في الأسبوع على الأقل.وفق “أخبار 24”.
الكركم
مضاد للالتهابات التي تسبب تصلب الشرايين، ويساعد في تقليل الأضرار التي لحقت بجدران الشرايين التي قد تسبب جلطة في الـدم، وينصح بإضافته إلى كل الأطباق للاستفادة من فوائده.
الحبوب الكاملة
تحتوي على ألياف قابلة للذوبان يمكنها إزالة الكوليسترول الضار من الجهاز الهضمي، كما تحتوي على المغنيسيوم الذي يوسّع الأوعية الدمـوية ويبقي ضغط الـدم بمستويات منتظمة.
المكسرات
يحتوي اللوز على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة الأحادية والألياف والبروتين، ويمنع تكوين البلاك ويقلل من ضغط الـدم؛ بسبب احتوائه على المغنيسيوم، فيما يعد جوز الهند مصدراً للأحماض الدهنية ويقلل الكوليسترول الضار.