أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، لفتة كريمة من مواطن ضـرب مثالاً في الجود والكرم، باستقباله 100 حاج روسي في مزرعته بتمير بمحافظة المجمعة، قدموا من الإمارات وكانوا في طريقهم للمدينة المنورة.
وبيّن الفيديو لحظة وصول الحجاج الروس إلى مزرعة المواطن فهد الصلال واستقباله لهم بحفاوة كبيرة، قبل أن يدعوهم لتناول طعام العشاء، ثم توزيع الهدايا عليهم.
وعبّر أحد الحجاج عن سعادته الكبيرة مما وجده من الكرم وحسن الضيافة، معبراً عن دهشته مما رآه من هذا الموقف الكريم، قبل أن يدعو لصاحب المزرعة.
وفق “أخبار 24”.