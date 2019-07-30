السفارة السعودية في الفلبين تجدد تأكيدها على متابعة قضية اختفاء الطالب عبد الله الشريف

جدّدت السفارة السعودية في الفلبين، اليوم الثلاثاء، حرصها على متابعة قضية اختفاء الطالب عبد الله الشريف وفقدان الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه في مدينة سان خوسيه.
وأكدت أنها مستمرة كذلك في إطلاع عائلة الطالب على أي مستجدات، مشيرة إلى أن مسؤولي السفارة يعقدون اجتماعات مع المسؤولين في الفلبين لمتابعة التحقيقات.
وأفادت السفارة بأن مسؤوليها عقدوا في هذا الشأن اجتماعات مع مكتب رئيس الجمهورية، ووزارة الخارجية الفلبينية، ووزير الدفاع، ووزير المواصلات، ومدير هيئة الطيران، ومحققي الاستخبارات والاستخبارات العسكرية، إضافة إلى القوات الجوية والبحرية وخفر السواحل.وفق “أخبار 24”.