سجلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أعلى درجات حرارة اليوم (الثلاثاء)، في عدة مناطق بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.
وأوضحت الهيئة أن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات رصد تسجيل 47 درجة مئوية في كل من مرصد الأحساء وحفر الباطن والدمام والظهران، وتلتها 45 درجة مئوية في مرصد الرياض.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء، سماء صحوة إلى غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.
وفق “أخبار 24”.