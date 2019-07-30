صادرت سلطات مطار بالتيمور / واشنطن الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية قاذف صواريخ شديدة الانفجار كان بحوزة أحد الركاب القادمين.
وقالت المتحدثة باسم إدارة أمن النقل ليزا فاربستين إن المسافر كان قادماً من دولة الكويت، وكان يضع القاذف داخل أمتعته.
وأفادت بأن أمن المطار رصد القاذف داخل حقيبة الراكب المشحونة في الطائرة، وعند سؤاله عن سبب حمله للقاذف أفاد بأنه أحضره معه كـ”تذكار”.
وعلُقت المتحدثة باسم إدارة أمن النقل ساخرة: “ربما كان من الأفضل أن يحضر معه ميدالية مفاتيح بدلا من ذلك”.
وبعد مصادرة قاذف الصواريخ سُمح للراكب بإكمال رحلته والسفر إلى وجهته النهائية في ولاية تكساس.
وفق “أخبار 24”.