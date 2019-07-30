“البيئة”: 390 ألفاً غرامات على 19 مؤسسة زراعية مخالفة لنظام المبيدات في 12 مدينة

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامات مالية بقيمة (390,716) ريالاً على 19 مؤسسة زراعية مخالفة لنظام المبيدات في دول مجلس التعاون، وألزمت الجهات المخالفة بإتلاف الكميات المصادرة على حسابها من خلال جهات متخصصة.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات المسجلة تنوعت ما بين تداول مبيدات محظورة وتداول مبيدات منتهية الصلاحية، إضافة إلى تداول مبيدات غير مسجلة.
وبيَّنت الوزارة أن مجموع ما تم ضبطه بلغ 610.5 لتر مبيد محظور، و403.5 لتر مبيد منتهي الصلاحية، و13.7 كجم مبيد منتهي الصلاحية، و8,700 كجم مبيد غير مسجل.وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن المخالفات توزعت على محافظتي جدة وصبيا بعدد 3 مخالفات، تلتهما مدينة الرياض وطبرجل والعلا بمخالفتين، ثم المدينة المنورة والدمام وجازان وبيش والنعيرية والغاط وأبو عريش بمخالفة واحدة لكلٍّ منها.
يُذكر أن العقوبات التي حددها نظام المبيدات في دول مجلس التعاون غرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، إضافة إلى إتلاف المبيدات وإغلاق المنشأة المخالفة، وإلغاء تسجيل المبيدات، ويحدد ذلك مستوى المخالفة.