بالصور.. مجلس صلح في العاصمة

تم بفضل الله وإحسانه ثم بدعم مولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وسيدنا صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أيده الله عقد مجلس صلح في العاصمة الرياض بين الشيخ عبدالله بن ابراهيم بن عبدالله الزيد والشيخ ضيف الله بن اسماعيل ال هضبان الوعلة يام بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة في الخرج والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي والشيخ عبدالمحسن بن حسن بن بتال ال حلفة ال سعد والشيخ ناجي بن محمد الصخابرة الدوسري ، وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين عن بعضهما لوجه الله عزوجل ثم لوجوه الشيوخ الحاضرين بدون قيد ولا شرط ولا مقابل .
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نحمد الله عزوجل على إتمام هذا المجلس كما نشكر والدنا خادم الحرمين الشريفين وسيدنا ولي العهد رعاهما الله على دعمهما لمجالس الصلح الخيرية الانسانية التطوعية انطلاقا من تعاليم الدين الحنيف وعملا بسياسة ولاة الامر في هذه البلاد منذ عهد جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله ، كما نبرز جهود اصحاب السمو الملكي الامراء وزير الداخلية وامير منطقة الرياض وامير منطقة الرياض بالنيابة رعاهم الله في هذا المجال ، كما نثني على جهود الشيوخ الحاضرين وأطراف القضية ، سائلين الله ان يديم على بلادنا نعمه الدينية والدنيوية في ظل هذا الحكم الرشيد .