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أخبار محلية > صحة الجوف تصدر بياناً بشأن الطبيبة التي ادعت “إيجاد طريقة لعلاج العمى”‎
30/07/2019   5:24 م

صحة الجوف تصدر بياناً بشأن الطبيبة التي ادعت “إيجاد طريقة لعلاج العمى”‎

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أعلنت المديرية العامة للشئون الصحية بالجوف في بيانٍ أصدرته، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق بشأن ما تم تداوله بشأن ادعاء أخصائية بأحد المستشفيات الحكومية “إيجاد طريقة لعلاج مرضى العمى”.

ونوّهت المديرية بأن المعلومات التي يتم تداولها في هذا الشأن هي معلومات غير صحيحة وفيها إساءة إلى مهنة طب العيون وكذلك علم البصريات، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الأخصائية.

وكشفت صحة الجوف أن لجنة التحقيق قد ذهبت للمستشفى الحكومي وقابلت أخصائية البصريات “غير طبيبة” وذلك في عيادة البصريات، حيث جرى الاطلاع على ما لديها من معلومات وما تدعيه ومناقشتها في ذلك.وفق “أخبار 24”.

كما أجرت اللجنة مقابلة مع عدد من الحالات التي تعاني من العمى لأسباب مختلفة، والتي ادعت الإخصائية أنها أعادت إليهم البصر واتضح أنهم لم يتحسنوا ولم يعُد لهم البصر، وكان فقط مجرد تخمين.

وأكّدت اللجنة أنه لا يوجد أي علاج حالياً للعمى يستند على أسس علمية، وإنما هو تسليط للضوء الأخضر الذي يوجد في جهاز فحص قاع العين، وهو أحد الأجهزة المستخدمة في عيادات العيون، وليس له أي تأثير علاجي أو خصائص علاجية.

صحة الجوف تصدر بياناً بشأن الطبيبة التي ادعت “إيجاد طريقة لعلاج العمى”‎

أخبار محلية
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