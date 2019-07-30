“الوزراء” يوافق على الهيكل والدليل التنظيمي لـ “وزارة العمل”

وافق مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الثلاثاء التي عقدها في “نيوم” برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
كما قرر المجلس نقل “البرنامج الوطني لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال الممارسات الوظيفية (اتزان)” من وزارة الخدمة المدنية إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
وفوض المجلس وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة والكويت في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه.
وقدم أعضاء المجلس العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وأصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين، الذين قدموا عزاءهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز.وفق “أخبار 24”.
وهنأ خادم الحرمين الشريفين حجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها على ما منّ به عليهم من فضل القدوم للأراضي المقدسة، وحمد الله على ما شرف به المملكة قيادة وشعباً من خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، سائلاً الله أن يعين الحجاج على أداء مناسك الحج ويتقبل منهم ويوفقهم للحج المبرور.