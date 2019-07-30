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أخبار محلية > وزير العمل يعتمد الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل
30/07/2019   5:18 م

وزير العمل يعتمد الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل

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اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل، الهادف لإرشاد أصحاب العمل والعاملين بما يتطلبه القرار من إجراءات تنفيذية.

ويتناول الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل، شرحا لأهدافه، والمرجعيات النظامية له، والتعريفات، ونطاق حظر التدخين في أماكن العمل، ومواصفات المساحة الخاصة بالمدخنين داخل أسوار موقع العمل، كما يتضمن جدول العقوبات والمخالفات التي يجب أن تُطبق بحق المنشآت المخالفة، اعتباراً 1 سبتمبر 2019.

يُذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية كان قد أصدر في أبريل الماضي قراراً بحظر التدخين في أماكن العمل، وألزم القرار الإعلان عن منع التدخين في مكان ظاهر بالمنشأة، فيما دعت الوزارة في مايو المهتمين لإبداء الرأي حول الدليل الإرشادي لقرار لحظر التدخين في أماكن العمل.وفق “أخبار 24”.

وزير العمل يعتمد الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل

أخبار محلية
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