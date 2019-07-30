“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل تعزيراً في جانٍ تركي أُدين بتهريب حبوب الإمفيتامين المحظورة

نفذت وزارة الداخلية في منطقة الجوف اليوم (الثلاثاء)، حكم القتل تعزيراً، في جانٍ تركي الجنسية، أُدين بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.
وأضحت الوزارة أن الجهات الأمنية ألقت القبض على المدعو توران أحمد تاشتان، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له.
وأضافت أن المذكور أُحيل إلى المحكمة، التي أصدرت بحقه صكاً شرعياً بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم اليوم.وفق “أخبار 24”.