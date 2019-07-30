نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > فهد الهريفي: الحمد لله بس
30/07/2019   2:00 م

فهد الهريفي: الحمد لله بس

+ = -
1197

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر على الرباعي براد حونز والمدافع مايكون ولاعب الوسط جوليانو والمهاجم عبدالرزاق حمداالله على الانضمام بصفة رسمية لقائمة الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا.

ولقت اختيارات المدرب للعناصر الأجنبية، رضا غالبية النصراويين، خاصة وجود البرازيلي جوليانو، حيث عبَّر عن ذلك نجم النصر الأسبق فهد الهريفي عبر حسابه الشخصي على تويتر « الحمد الله بس.. أهم شيء جوليانو موجود».وفق “المدينة”.

ويسمح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لكل نادٍ مشارك في دوري الأبطال بقيد أربعة محترفين أجانب فقط.

فهد الهريفي: الحمد لله بس

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885055863.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.