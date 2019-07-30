فهد الهريفي: الحمد لله بس

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر على الرباعي براد حونز والمدافع مايكون ولاعب الوسط جوليانو والمهاجم عبدالرزاق حمداالله على الانضمام بصفة رسمية لقائمة الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا.
ولقت اختيارات المدرب للعناصر الأجنبية، رضا غالبية النصراويين، خاصة وجود البرازيلي جوليانو، حيث عبَّر عن ذلك نجم النصر الأسبق فهد الهريفي عبر حسابه الشخصي على تويتر « الحمد الله بس.. أهم شيء جوليانو موجود».وفق “المدينة”.
ويسمح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لكل نادٍ مشارك في دوري الأبطال بقيد أربعة محترفين أجانب فقط.