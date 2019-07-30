الاتحاد يرفض عرض كورنتثيانز البرازيلي لضم رومارينهو

علمت «الرياض» أن إدارة الاتحاد تلقت طلباً رسمياً من نادي كورنتثيانز البرازيلي برغبتهم في كسب خدمات المهاجم البرازيلي رومارينهو بقيمة تتجاوز الـ 17 مليون ريال، إلا أن إدارة الاتحاد رفضت العرض المقدم بشكل قاطع بالرغم من قيمة العقد العالية، وعلى الرغم من المحاولات من قبل مسيري النادي البرازيلي، إلا أن إدارة الاتحاد تمسكت بموقفها ورفضت كل المغريات التي قُدمت لها، وقد وصل إلى كورنتثيانز البرازيلي الرد بالرفض وإبلاغهم بعدم مناقشة الأمور كون الاتحاد متمسكا بلاعبه ولا توجد نية في التفريط بأحد نجوم الفريق.
يذكر أن اللاعب البرازيلي رومارينهو يبلغ من العمر 28 عاماً، وقد شارك مع الاتحاد في 38 مباراة بواقع 26 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وصنع هدفين، ويعد من اللاعبين البارزين وذو أهمية عالية بالنسبة للمدرب سييرا، والذي يفضل دائماً الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية.
من جهة أخرى يخوض الفريق الكروي الأول لقاءه الودي أمام الوحدة الإماراتي مساء اليوم (الثلاثاء)، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي بالمعسكر الخارجي، وسيكون اللقاء الودي الأخير الذي سيخوضه الفريق تحضيراً لمواجهة ذوب هان الإيراني بالبطولة الآسيوية، وقد طالب المدرب التشيلي لويس سييرا إغلاق المباراة لوضع العديد من الخطط التكتيكية التي سيعتمد إحداها في المواجهة المرتقبة، وسيكون اللقاء الودي بمثابة تحديد أسماء اللاعبين الذين سيعتمدهم المدرب أمام الفريق الإيراني.