وكيل أعمال الدوسري : الاتفاق محسوم.. سالم هلالي

أبلغ “الرياضية” محمد النمر، وكيل أعمال الدولي سالم الدوسري، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بأن ملف تجديد عقد موكله مع ناديه سيُحسم قريبًا، مشيرًا إلى عدم وجود مساومات في هذا الجانب.
وبيَّن النمر أن الدوسري أبدى مرونة كبيرة في المفاوضات، التي وصفها بالإيجابية وتسير بشكل سلس، وقال في حديثه مع “الرياضية”: “سالم يضع الهلال خيارًا أول، والمفاوضات تسير بشكل إيجابي، وتتجه إلى الحسم خلال الفترة القليلة المقبلة، في ظل المرونة الكبيرة التي أبداها اللاعب”.
وأضاف: “رغبة الطرفين في تجديد العقد متبادلة، وسالم يرغب في البقاء ضمن صفوف الهلال، الذي بدوره يسعى إلى الحفاظ على لاعبه والإبقاء عليه”.
وكانت إدارة الهلال قد قطعت شوطًا كبيرًا في مفاوضاتها نحو تجديد عقد سالم الدوسري، بعد تقديمها عرضًا له عن طريق وكيل أعماله لمدة 3 أعوام، والاتفاق على الكثير من الخطوط العريضة فيما يخص العقد، إذ لم يتبقَ سوى بعض التفاصيل الصغيرة قبل التوقيع”.