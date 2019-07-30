“الصمعاني” يدشن الخدمة الإلكترونية لشكاوى المستفيدين.. ويطلق خدمات “موارد” للقضاة

دشّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، خمس خدمات جديدة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وذكرت العدل أن من ضمن الخدمات المُدشنة؛ خدمة “الشكوى الإلكترونية”، التي تمكن المستفيد من تقديم شكواه إلكترونياً وفق الأنظمة المعمول بها، وتتيح للمستفيد إمكانية متابعة الشكوى والإشعارات المرتبطة بها من خلال بوابة المجلس الأعلى للقضاء www.scj.gov.sa.
كما أوضحت أنه تم ربط خدمة الشكوى الإلكترونية مع مركز المعلومات الوطني، ليتمكن المستفيد من التقدم بشكواه إلكترونياً، ويترتب على هذا التقدم آثاره النظامية.وفق “أخبار 24”.
وفي السياق ذاته، دشن الصمعاني الخدمات الذاتية للقضاة “موارد”، التي تمكّن القضاة والملازمين القضائيين من إجراء الطلبات والعمليات الوظيفية والمالية إلكترونياً عبر نظام موارد بشكل مؤقت حتى تفعيل تطبيق جوال خاص بالخدمة.