بنك التنمية: يمكن للموظف المتقاعد كفالة المطلقات والأرامل في “كنف” بهذا الشرط

أكد بنك التنمية الاجتماعية قبول كفالة الموظف الحكومي المتقاعد للأرامل والمطلقات للحصول على قرض عبر برنامج “كنف”، بشرط اعتماد المؤسسة العامة للتقاعد النموذج المخصص للكفالة من البنك.
وأوضح البنك أن قبول كفالة الموظف الحكومي المتقاعد للأرملة أو المطلقة في برنامج “كنف”، جاء تيسيرا للأرامل والمطلقات للاستفادة من البرنامج، الذي يستهدف الفئات الأشد حاجة، بمنحها قروضاً دون فوائد، خاصة الأرامل والمطلقات دون اشتراط إعالتها لأبنائها.
يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية كان قد أطلق في مارس الماضي برنامج “كنف” لتقديم قروض للفئات الأشد حاجة والأرامل والمطلقات حتى 30 ألف ريال دون فوائد، وبلغ عدد طلبات التمويل التي استقبلها البرنامج حتى الآن أكثر من 31 ألف طلب.وفق “أخبار 24”.