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أخبار محلية > المحكمة العليا تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة مساء الخميس
30/07/2019   1:50 م

المحكمة العليا تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة مساء الخميس

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دعت المحكمة العليا، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس المقبل 29 ذي القعدة 1440 هـ.

وأهابت المحكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وحثّت من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه، لما فيه من التعاون على البر والتقوى والنفع المتعدي لعموم المسلمين.وفق “أخبار 24”.

المحكمة العليا تدعو إلى تحري هلال ذي الحجة مساء الخميس

أخبار محلية
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