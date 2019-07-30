زوجان وطفلتاهما المعاقتان هم مصابو حادِثة سائق طريق صبيا – جازان المستهتر

أوضحت مصادر أن الحادثة التي تسبب فيها سائق مستهتر يقود سيارته بسرعة جنونية على طريق صبيا – جازان، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص، هم أب وأم وطفلتان معاقتان كانوا جميعهم قادمين من المستشفى.
وذكرت المصادر ذاتها، أن الأب وزوجته وطفلتيه كانوا قادمين من المستشفى على متن مركبتهم “الهايلوكس”، وأن السائق المستهتر كان يقود سيارته بسرعة جنونية، فاحتك بالهايلوكس متسببا في انحرافها واصطدامها بعمود إنارة وسيارة أخرى كانت قادمة من الاتجاه الآخر.
وأضافت المصادر وفقا لـ”سبق”، أن الأب مواطن يمر بظروف صعبة، ولا يمتلك إلا مركبته الهايلوكس المتهالكة، كان يستخدمها في نقل ابنتيه المعاقتين لمراجعة المستشفى.
وكان المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في جازان، أوضح أن الفرق الإسعافية باشرت الحادثة، حيث تبين إصابة 4 أشخاص، نقل 3 منهم إلى المستشفى قبل وصول الفرق، بينما قدمت الفرق الإسعافات اللازمة للمصاب الرابع في الموقع، ثم نقلته إلى المستشفى.
فيما تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلنت لاحقا أنها تمكنت من إلقاء القبض على السائق المستهتر الذي تسبب في الحادثة.