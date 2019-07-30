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أخبار محلية > تغريم مواطنَين 190 ألف ريال بعد ضبطهما ينقلان حجاجاً لا يحملون تصاريح
30/07/2019   8:42 ص

تغريم مواطنَين 190 ألف ريال بعد ضبطهما ينقلان حجاجاً لا يحملون تصاريح

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أصدرت المديرية العامة للجوازات قرارين إداريين بتنفيذ عقوبات على مواطنَين نقلا حجاجاً غير نظاميين.

وعاقبت الجوازات، عبر لجانها الإدارية في مداخل مكة المكرمة، المواطن الأول بالسجن 15 يوماً وغرامة مالية قدرها 150 ألف ريال.

وعوقب المواطن الثاني بالسجن 15 يوماً وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، كما تضمنت العقوبات على المخالفَين كليهما التشهير بهما.

وأفادت مديرية الجوازات بأن الحجاج الذين كان المخالفان ينقلانهم لم يحصلوا على تصاريح بالحج، مشددة على أن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على مداخل مكة المكرمة كافّة.وفق “أخبار 24”.

تغريم مواطنَين 190 ألف ريال بعد ضبطهما ينقلان حجاجاً لا يحملون تصاريح

أخبار محلية
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