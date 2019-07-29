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أخبار الخرج > شاهد.. #الشعلة يستأنف تدريباته مساء اليوم تحت إشراف الكابتن “لطفي السليمي”
29/07/2019   11:22 م

شاهد.. #الشعلة يستأنف تدريباته مساء اليوم تحت إشراف الكابتن “لطفي السليمي”

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واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم الأثنين في معسكره الإعدادي تحت إشراف المدير الفني الكابتن : لطفي السليمي والجهاز الفني المساعد .

شاهد.. #الشعلة يستأنف تدريباته مساء اليوم تحت إشراف الكابتن “لطفي السليمي”

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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