أسواق عبدالله العثيم تدشن فرعها الـ 225 في المملكة

دشن الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، أحدث فروع الشركة بمحافظة ضرية بمنطقة القصيم، والذي يحمل الرقم 225 على مستوى المملكة، حيث تم الافتتاح بحضور الأستاذ فهد بن محسن الكثيري وكيل محافظة ضرية، و المقدم محمد بن عواد المظيبري مدير شرطة محافظة ضرية ، والمهندس سامي الغريب نائب رئيس بلدية ضرية مدير إدارة الخدمات، و الأستاذ سعود الكثيري مدير الشؤون الفنية ، و الأستاذ عبدالله الرشيدي مدير إدارة الاستثمار في البلدية ، وعدد من موردي ومنسوبي الشركة وجمع غفير من عملاء أسواق عبدالله العثيم، موضحاً بأن هذا الافتتاح هو امتداد لنهج الشركة في التوسع والتطوير وتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها داخل وخارج المملكة، إضافة لتطوير فروعها الحالية، مضيفاً بأن وصول شبكة الفروع إلى 225 فرعاً يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً، والذي يأتي في إطار استراتيجية مستندة على ثقة العملاء التي اكتسبتها وتعززت على مدى السنوات الماضية، وتلبية للطلب المتزايد من قبل العملاء لتوفير احتياجاتهم المختلفة من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً وتناسب شرائح المجتمع كافة، واضعة في أعلى هرم أولوياتها رضا العملاء والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم، ومشيراً إلى أن الفرع الجديد يحظى بموقع مميز على طريق الملك عبدالله بمحافظة ضرية بمنطقة القصيم، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 1540 متراً مربعاً، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات ويتميز بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.
وتضمن برنامج الافتتاح عروضاً قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون بطاقة برنامج الولاء اكتساب، حيث توفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع العملاء داخل وخارج المملكة من خلال نقاط البيع في جميع فروعها أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق عبدالله العثيم (www.othaimmarkets.com) أو من خلال تطبيق أسواق عبدالله العثيم واكتساب للبرامج الذكية، وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.