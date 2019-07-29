المراعي تساهم في تزويج 90 ألف شاب في جدة منذ العام 2009

رعت شركة المراعي فعاليات حفل الزواج الجماعي بمحافظة جدة لعام 1440 هـ تحت شعار (فرح جدة 1440) وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات. وكرم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جده شركة المراعي لرعايتها السنوية لهذا الحفل، وأستلم درع التكريم مدير الفعاليات بالشركة عبدالرحمن الحويفظ
وقال مدير العلاقات العامة عبدالله العتيبي بالشركة ” إن رعاية شركة المراعي لمثل هذه الفعاليات يأتي انطلاقاً من مساهمتها في المسؤلية الإجتماعية تجاه شرائح المجتمع كافة، موضحاً أن المراعي تهدف من خلال هذه المساهمات إلى دعم الشباب السعودي في مختلف مدن المملكة ومساعدته على إتمام نصف دينه. وتمنى العتيبي للعرسان كل التوفيق في حياتهم المستقبلية.
الجدير بالذكر أن شركة المراعي لم تنقطع عن رعاية هذا الحدث السنوي منذ العام 2009 وحتى الآن، الأمر الذي مكن 90 ألف شاب سعودي من تأسيس حياتهم الزوجية.