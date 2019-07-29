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أخبار محلية > الحكم على خادمة متهمة بتسميم رضيع وقتـله بالسجن والجلد والإبعاد
29/07/2019   11:12 م

الحكم على خادمة متهمة بتسميم رضيع وقتـله بالسجن والجلد والإبعاد

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أصدرت المحكمة العامة في الدمام حكمها في قضية مقتـل الطفل مشاري البوشل، والذي اتهمت عائلته خادمة تعمل لديهم بتسميمه ووضع سمّ الفئران داخل رضاعة الحليب.

وقضت المحكمة، بحسب “سبق”، بسجن الخادمة مدة 5 سنوات وجلدها 500 جلدة، وترحيلها من المملكة، مع اعتبار فترة التوقيف ضمن فترة الحكم.

وصرفت المحكمة النظر عن الحكم على الخادمة بالقتل قصاصاً؛ لعدم وجود تقارير طبية تثبت بشكل قاطع تعرّض الطفل للتسمم، وذلك بعد الاطلاع على تقارير مقدمة من ثلاثة مستشفيات.

وبلغ عدد الجلسات القضائية التي عقدتها المحكمة العامة نحو 20 جلسة للنظر في القضية التي وقعت قبل تسعة أعوام عندما كان عمر الطفل أربعة أشهر.

ولم يعِش الطفل بعد الحـادثة سوى شهر ونصف، حيث تردى وضعه الصحي بعد تناول الحليب المسموم الذي وضعته الخادمة، التي اعترفت في إحدى الجلسات القضائية بقـتل الطفل، ثم عدلت عن اعترافها.

الحكم على خادمة متهمة بتسميم رضيع وقتـله بالسجن والجلد والإبعاد

أخبار محلية
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