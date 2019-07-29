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أخبار محلية > خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة
29/07/2019   11:09 م

خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة

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وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الإثنين إلى جدة، قادماً من نيوم.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين، كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين.وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة

أخبار محلية
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