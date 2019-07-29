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أخبار محلية > القبض علي وافد ابتز فتاة في أبها
29/07/2019   11:08 م

القبض علي وافد ابتز فتاة في أبها

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ألقت الجهات الأمنية في مدينة أبها التابعة لمنطقة عسير اليوم الإثنين، القبض على وافد دأب على ابتزاز فتاة.

وقالت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن القبض على الوافد جاء بعد تنسيق وتعاون أمني مع شرطة المنطقة.

القبض علي وافد ابتز فتاة في أبها

أخبار محلية
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