أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك، إنهاء الإجراءات الرسمية والجمركية لوصول أول شحنة “سجائر” تحمل أختاماً ضريبية متوافقة مع متطلبات وشروط الهيئة، وذلك عبر جمرك مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
وأوضحت الهيئة أن نظام الختم الضريبي بهدف إلى الحد من التجارة غير المشروعة والتهرب الضريبي، إضافة إلى المواءمة والالتزام مع اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة منتجات التبغ، وحماية المستهلك من المنتجات غير المرخصة وذات الجودة الرديئة والمقلدة على حد سواء.
ويُعرف الختم الضريبي بأنه “علامة مميزة” على شكل ملصق أو رمز يحتوي على بيانات رقمية، يوضع على السلع الانتقائية المحددة ويتم تفعيله بطريقة إلكترونية، يأتي تطبيقه في المملكة وفقاً للاتفاقية الخليجية الموحدة للضريبة الانتقائية.
يُذكر أن نظام الأختام الضريبية سيطبَّق لاحقاً على منتجات التبغ ليشمل المعسل ومنتجات التبغ الأخرى، على أن يتم تطبيق النظام لاحقاً على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة الخاضعة للضريبة الانتقائية في المملكة.
وفق “أخبار 24”.