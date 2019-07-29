أدى المحترف المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مناسك العمرة، وذلك قبل مغادرته إلى إنجلترا من أجل الانتظام في تدريبات “الريدز”.
وأظهرت صور جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي اللاعب محمد صلاح وهو بملابس الإحرام، وسط مرافقين له خلال أدائه العمرة فجر اليوم.
وكان نادي ليفربول قد أعلن في وقت سابق أن محمد صلاح من المقرر أن ينضم إلى معسكر الريدز المقام في فرنسا اليوم من أجل الاستعدادات الأخيرة للفريق لبداية الموسم الجديد، بعدما تم منحه إجازة إضافية بسبب ارتباطاته الدولية هذا الصيف.
وفق “أخبار 24”.