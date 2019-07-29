اتحاد الكرة يتعاقد رسمياً مع الفرنسي “رينارد” لقيادة الأخضر.. وهذه سيرته الذاتية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتولي تدريب المنتخب الأول، حيث سيكون الأخضر هو المنتخب الخامس الذي يتولى مسؤولية قيادته.
وكان رينارد قد تولى تدريب منتخبات المغرب وزامبيا وأنغولا وكوت ديفوار، وحقق لقب أمم إفريقيا مرتين، مرة مع زامبيا عام 2012 ومرة مع كوت ديفوار عام 2015.
واستطاع رينارد كأول مدرب في التاريخ تحقيق كأس إفريقيا مع منتخبين مختلفين، كما نجح في إعادة منتخب المغرب “أسود الأطلس” إلى المونديال في روسيا 2018، وذلك بعد 20 عاماً من الغياب.
كما نجح المدرب الفرنسي في تقديم مستويات قوية في مجموعة صعبة ضمت البرتغال وإسبانيا وإيران، لكن خروجه المفاجئ من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 تسبب باستقالته من منصبه.وفق “أخبار 24”.
ويستعد المنتخب السعودي للمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ويوجد الأخضر في المجموعة الرابعة مع منتخبات فلسطين واليمن وأوزبكستان وسنغافورة، وتنطلق المباريات في شهر سبتمبر المقبل.