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اخبار رياضية > بعد رحيلهم عن أنديتهم..3 لاعبين أين سينتهي بهم المطاف؟
29/07/2019   11:05 م

بعد رحيلهم عن أنديتهم..3 لاعبين أين سينتهي بهم المطاف؟

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يلف الغموض مصير 3 من نجوم الدوري السعودي، حيث رحل “تيسير الجاسم” عن الأهلي و”محمد السهلاوي” عن النصر، فيما رفضت إدارة الاتحاد تجديد عقد “ناصر الشمراني”.

ودفعت الأزمة الحالية للشمراني بعد رحيله عن الاتحاد، للتفكير في الاعتزال بسبب عدم تلقّيه أي عروض من أندية الدوري السعودي رغم تاريخه مع أندية: “الشباب والوحدة والاتحاد والعين والهلال”.

وفيما يخص الجاسم المعار لنادي الوحدة، فقد سبق وأكّد على عدم نيته الاعتزال وأنه سيودّع الأهلي للعب في مكان آخر بعد نهاية موسم 2018-2019.وفق “أخبار 24”.

بينما لم يحدّد السهلاوي ناديه الجديد الذي سيلعب لصالحه الموسم المقبل، وتضاربت الأخبار بين عودته إلى النصر مرة أخرى أو عرض خدماته على ناديي الشباب والفيصلي.

بعد رحيلهم عن أنديتهم..3 لاعبين أين سينتهي بهم المطاف؟

اخبار رياضية
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