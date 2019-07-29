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اخبار رياضية > نتائج قرعة الدور التمهيدي لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022
29/07/2019   11:04 م

نتائج قرعة الدور التمهيدي لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

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جرت اليوم في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، في العاصمة المصرية القاهرة، مراسم حفل سحب قرعة الدور التمهيدي للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأسفرت القرعة عن النتائج التالية:

إثيوبيا × ليسوتو

الصومال × زيمبابوي

إريتريا × ناميبيا

بوروندي × تنزانيا

جيبوتي × إسواتيني

بوتسوانا × مالاوي

غامبيا × أنغولا

ليبيريا × سيراليون

موريشيوس × موزمبيق

ساو تومي × غينيا بيساو

جنوب السودان × غينيا الاستوائية

جزر القمر × توغو

تشاد × السودان

سيشيل × روندا
وتلعب مباريات الدور التمهيدي في الفترة ما بين 2 و10 سبتمبر المقبل.

ويتأهل 14 منتخبا من هذا الدور إلى دور المجموعات رفقة 26 منتخبا تم إعفاؤهم من المشاركة في الدور التمهيدي، ليشكلوا 10 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.وفق “أخبار 24”.

أصحاب الصدارة في المجموعات الـ10، سيتم تقسيمهم إلى نصفين طبقا لتصنيف “الفيفا”، وإجراء قرعة لخوض مباراتين إقصائيتين (ذهاب وإياب) لتحديد 5 متأهلين إلى كأس العالم 2022.

نتائج قرعة الدور التمهيدي لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

اخبار رياضية
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