وثَّق مقطع فيديو متداول لحظة وقوع حادِث مروري مروع علي طريق صبيا – جازان؛ بسبب مراوغة قائد مركبة متهور يقود بسرعة عالية على الطريق.
ويظهر الفيديو مركبة من نوع “كابريس” تسير بسرعة عالية ويقوم قائدها بالمراوغة بين مسارات الطريق، ليرتطم بقوة بسيارة أخري من نوع “هايلكس”؛ ما تسبّب في اصطدام الهايلكس بعمود كهربائي على الرصيف واقتلاعه من مكانه، ثم الارتطام بمركبات أخرى على الجانب المقابل للطريق.
من جانبها، تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحةً أنه تم رفع بلاغ بالحادث للقسم المختص.
وفق”أخبار 24″.