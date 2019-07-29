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أخبار محلية > لأول مرة.. “العدل” تعلن وظائف للنساء بمسمى “كاتب عدل”
29/07/2019   6:55 م

لأول مرة.. “العدل” تعلن وظائف للنساء بمسمى “كاتب عدل”

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أعلنت وزارة العدل اليوم (الإثنين) وظائف شاغرة لديها للنساء بمسمى “كاتب عدل” في المرتبة السابعة، للعمل في كتابات العدل بمناطق الممكلة المختلفة.

وأوضح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن الوزارة تهدف من توظيف نساء “كاتبات عدل” للتسهيل على المستفيدات في الحصول على الخدمات التوثيقية، وتوسيع تمكن المرأة من المرافق العدلية، مشيرا إلى توظيف الوزارة مؤخراً ولأول مرة عددا من النساء المؤهلات في مجال القانون والشريعة والاجتماع والتقنية.وفق “أخبار 24”.

فيما بينت الوزارة أنها ستبدأ في إعلان التقديم على هذه الوظائف اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء 27 ذي القعدة 1440 ولمدة أسبوع حسب الشروط ذات الصلة، عبر بوابة الوزارة بالرابط www.moj.gov.sa.

لأول مرة.. “العدل” تعلن وظائف للنساء بمسمى “كاتب عدل”

أخبار محلية
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