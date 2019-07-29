رئيس لجنة المقاولين: قطاع المقاولات وظّف 144 ألف سعودي.. و151 مليار ريال قيمة القطاع بالمملكة

قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية المهندس فهد النصبان إن قطاع التشييد والبناء بالمملكة وصلت قيمته إلى ما يقارب 151 مليار ريال العام الماضي، وهي ما يمثل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، كما ساهم القطاع في توظيف أكثر من 144 ألف سعودي.
وبيّن النصبان، أن قطاع التشييد والبناء لا يزال يعاني بعض المشكلات والمعوقات التي أدت إلى تحقيقه معدلات نمو سلبية وصلت لنحو – 3.5% في عام 2018م، رغم أن القطاع يتمتع بتطور متسارع.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية غسان الشبل، خلال لقائه مع عدد من أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية أمس (الأحد) أن قطاع التشييد والبناء يعد من أهم القطاعات الحيوية في المملكة.وفق “أخبار 24”.
وأضاف الشبل أن القطاع محرك لقطاعات كثيرة بما فيها القطاع الصناعي، إضافة إلى الخدمات المصاحبة للقطاع سواء كانت خدمات استشارية أو هندسية.