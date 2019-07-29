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اخبار رياضية > شاهد.. #الشعلة يواصل تحضيراته من برنامج الإعداد بمران صباحي اليوم
29/07/2019   1:18 م

شاهد.. #الشعلة يواصل تحضيراته من برنامج الإعداد بمران صباحي اليوم

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واصل الفريق الأول بنادي #الشعلة تحضيراته من برنامج الإعداد بمران صباحي أقيم اليوم الأثنين بصالة اللياقة البدنية .

شاهد.. #الشعلة يواصل تحضيراته من برنامج الإعداد بمران صباحي اليوم

اخبار رياضية
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