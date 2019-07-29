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أخبار محلية > القبض على 3 أشخاص سلبوا عاملَين في محل تموينات بـ”منفوحة الرياض” بانتحال صفة رجل أمن
29/07/2019   1:15 م

القبض على 3 أشخاص سلبوا عاملَين في محل تموينات بـ”منفوحة الرياض” بانتحال صفة رجل أمن

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أكدت شرطة الرياض الإطاحة بثلاثة متهمين، لضلوعهم في حادِثة سلب مقيمَين اثنين بحي منفوحة، بانتحال الأول صفة رجل أمن واستيقاف المجني عليهما، وتمكين رفيقيه من سلب مبلغ 190 ألف ريال عائدة لمحل تموينات غذائية يعملان به.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن المقبوض عليهم، وهم مواطن ومقيمان من الجنسيتين الهندية والباكستانية، تترواح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ضُبط بحوزتهم مبلغ مالي تجاوز 68 ألف ريال وسبيكة ذهبية.

وأشار إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم؛ أقرّوا بما نسب إليهم، فجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.وفق “أخبار 24”.

القبض على 3 أشخاص سلبوا عاملَين في محل تموينات بـ”منفوحة الرياض” بانتحال صفة رجل أمن

أخبار محلية
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