أزمة بين خريجي الجامعة الإلكترونية والإدارة بسبب تسمية “التعليم المدمج”.. والطلاب يتجهون للقضاء

يعتزم خريجو ثلاث دفعات بالجامعة السعودية الإلكترونية، مقاضاة الجامعة بعد قيامها بتغيير اسم التصنيف في الشهادات إلى تعليم “مدمج”، مؤكدين أن ما حدث تسبب لهم بضرر كبير يهدد مستقبلهم.
من جانبها، أصدرت الجامعة بيانا توضيحيا، أكدت فيه أن نمط التعليم بالجامعة منذ إنشائها هو “التعليم المدمج”، مشيرة إلى أن ما كتب “انتظامًا” على شهادات الخريجين والخريجات كان قبل تصنيف واعتماد الشهادة مؤخرًا باسم “التعليم المدمج”.
وبيّنت الجامعة أن هذا التصنيف يعكس أسلوب الدراسة في الجامعة، وأنه بالتعاون مع العديد من اللجان من وزارتي الخدمة المدنية والتعليم، تم التوصل إلى أن خريجي الجامعة السعودية الإلكترونية وفق نظام “التعليم المدمج”، يعاملون كغيرهم من الجامعات السعودية بطريقة الانتظام من حيث مجالات العمل والمرتبات الوظيفية.
في المقابل، رد الطلاب على بيان الجامعة مؤكدين بحسب “مكة” أن تغيير تصنيف نوع التعليم الذي تلقوه من منتظم -كما في دفعات سابقة- إلى “تعليم مدمج” -كما في شهاداتهم- أضر بهم وقد يدمر مستقبلهم.
وشددوا على أنهم انضموا للجامعة على أساس انتظام التعليم، وذلك طبقا لتصريحات الإدارة سابقا، لافتين إلى أن بيان الجامعة الذي يساوي بين تسمية التعليم المدمج والانتظام يخالف الواقع، وأن القرار الأخير جعل من خريجيها في مستوى أقل من بقية الطلاب الحاصلين على شهادات الدراسة بالانتظام.