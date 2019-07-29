نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > اعتماد 3 مراكز لتقدير حوادِث السيارات بجدة.. والتشغيل الفعلي منتصف 2020
29/07/2019   1:13 م

اعتماد 3 مراكز لتقدير حوادِث السيارات بجدة.. والتشغيل الفعلي منتصف 2020

+ = -
846

كشفت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” عن اعتماد 3 مراكز لتقدير حوادِث السيارات والشاحنات بجدة، ستشرع في أعمالها العام المقبل.

يأتي ذلك ضمن إطلاق الهيئة المرحلة الأولى لتشغيل مراكز تقدير حوادِث المركبات في جدة، بعد التوسع في إنشائها وتشغيلها من خلال إشراك القطاع الخاص، وذلك بعد تجربتي الرياض والدمام.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة صالح الزويد، أن المراكز التي تم اعتمادها هي: مركزان للسيارات وآخر للشاحنات الكبيرة، لافتا إلى أن التشغيل الفعلي لها سيكون في منتصف 2020.

وبيّن الزويد وفقا لـ”المدينة” أن الهيئة تهدف من خلال تخصيص تلك المراكز، إلى ضمان تطبيق المعايير والمواصفات الدولية في عمليات التقديرات وحفظ حقوق الأطراف المختلفة، من خلال نظام إلكتروني شامل مع الجهات ذات العلاقة في الحادث.

اعتماد 3 مراكز لتقدير حوادِث السيارات بجدة.. والتشغيل الفعلي منتصف 2020

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885055663.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.