الابن العاشر للملك المؤسس.. أبرز المعلومات عن الأمير الراحل بندر بن عبدالعزيز

نعى الديوان الملكي أمس، الأمير بندر بن عبد العزيز، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 96 عاماً، ومن المقرر أن يُصلى على جثمانه بعد صلاة العشاء اليوم (الإثنين) بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
ولد الأمير بندر بن عبد العزيز عام 1923مـ، وهو الابن العاشر من الأبناء الذكور للملك المؤسس، حيث عاصر كل مراحل توحيد المملكة العربية السعودية بحدودها الحالية.
وكان الأمير بندر قبل وفاته أكبر أبناء الملك المؤسس على قيد الحياة، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد بن عبدالعزيز مباشرة.
لم يتقلد –رحمه الله- أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة، وكان دائم الحرص علي دعم ورعاية الأعمال الخيرية والإنسانية، وتكفل ببناء مسجد حمل اسم والدته في حي الندى على طريق أبي بكر الصديق شمال الرياض.وفق “أخبار 24”.
للأمير الراحل 23 ابنًا وابنة أبرزهم:
– الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض وعضو هيئة البيعة.
– الأمير اللواء طيار ركن منصور بن بندر قائد قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي سابقاً.
– الأمير خالد بن بندر مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير الرياض ورئيس الاستخبارات سابقاً.
– الأمير الفريق ركن تركي بن بندر قائد القوات الجوية الملكية السعودية.
– الأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني.