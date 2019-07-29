بعد استضافة مدير مستشفى الحمنة لهم.. ذوو الأسرة اليمنية المكلومة يتسلمون أطفالهم الثلاثة

أعلن ذوو أطفال العائلة اليمنية؛ التي تعرضت لحادث أليم أودى بحياة الأب والأم على طريق الهجرة السريع بين مكة والمدينة، عن تسلم الأطفال الثلاثة الذين نجوا من الحادث، من مدير مستشفى الحمنة الذي استضافهم في بيته للتخفيف عن مصابهم.
وأعرب ذوو الأطفال (بنتان ورضيع)، عن شكرهم وتقديرهم للموقف الإنساني النبيل لمدير مستشفى الحمنة التابعة للمدينة المنورة الدكتور مرزوق المطيري، مؤكدين بحسب “سبق” أن تلك المواقف ليست جديدة على الشعب السعودي الكريم.
وكان مدير المستشفى بادر باستضافته للأطفال الثلاثة، بعد أن أنقذتهم العناية الإلهية من حادِث مروري أليم تعرضت له أسرة يمنية مكونة من أب وأم وخمسة أطفال.
حيث انقلبت سيارة العائلة في منطقة ستارة على طريق الهجرة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة أمس (الأحد)، وأسفر الحادث عن وفاة الأب والأم وإصابة الأطفال الخمسة، حيث تم تنويم اثنين منهم بالمستشفى، فيما اصطحب المطيري الأطفال الثلاثة إلى بيته لاستضافتهم.