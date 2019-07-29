مصادر: إدارة النصر تطالب بقيد عبدالفتاح آدم لاعباً سعودياً وليس مواليد

كشفت مصادر عن أن إدارة نادي النصر، تسعي لمطالبة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتسجيل مهاجمها الجديد عبدالفتاح آدم، لاعباً سعودياً وليس مواليد.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أن هذه المطالب تأتي استناداً إلى حصول اللاعب على الجواز السعودي بعد مشاركته مع المنتخب، وستنتظر رد اتحاد القدم على هذا الطلب، أملاً في الاستفادة من خانة “لاعب المواليد” بعنصر آخر.
وأشارت إلى أن اللاعب لن يتم قيده ضمن قائمة الفريق الآسيوية، والتي تستعد لمواجهة فريق الوحدة الإماراتي في الرياض، ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا في الخامس من أغسطس المقبل.
يذكر أن نادي النصر أعلن مؤخراً ضم لاعب فريق التعاون عبدالفتاح آدم إلى صفوفه بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.