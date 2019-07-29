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اخبار رياضية > موريرا ينضم إلى الجهاز الفني للهلال السعودي
29/07/2019   1:10 م

موريرا ينضم إلى الجهاز الفني للهلال السعودي

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ينضم الحارس البرتغالي، خوسيه موريرا، خلال المعسكر المقبل لنادي الهلال، إلى قائمة الجهاز الفني للمدرب الروماني، رازفان لوشيسكو، ليكون مدربًا لحراس المرمى، بعد أن فرغ من كافة ارتباطاته، وتم اعتماده ضمن الطاقم الفني لمدرب الهلال الجديد.

وكان موريرا يلعب في الموسم الماضي لنادي سي دي كوفا البرتغالي، واعتزل ثم التحق بمعسكر الفريق، بطلب من المدرب الروماني، الذي أصر على تواجده في القائمة المُعلن عنها في بداية تعاقده مع الهلال.

ومن المقرر، أن يعود الهلال للتدريبات في 30 يوليو / تموز الجاري، بعد أن أعطى المدرب راحة للاعبين، لمدة 3 أيام نظير المجهود الكبير الذي بذلوه في المعسكر.وفق “كووورة”.

وسيتم خلال الثلاث أيام المقبلة، حسم مصير بوتياو وسوريانو، اللذان سيغادران النادي بحسب التقارير الأولية.

فيما لا يزال مصير إدواردو، معلقًا بتعاقد الفريق مع لاعب في خانة الجناح أو إعادة مفاوضة عموري، وبعدها سيقرر النادي رحيله.

موريرا ينضم إلى الجهاز الفني للهلال السعودي

اخبار رياضية
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