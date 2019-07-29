الجزائري درفلو يدخل اهتمامات الاتفاق وكيش بين البقاء والرحيل

تسعى الإدارة الاتفاقية في إنهاء ملفات اللاعبين الأجانب والمحليين خلال هذه الأيام، رغبة منها في توفير أدوات النجاح للجهاز الفني بقيادة الوطني خالد العطوي، وذلك من خلال مفاوضاتها الجادة مع عدد من المحترفين لضمهم لصفوف النواخذة هذا الموسم، حيث أتمت تعاقدها مع البرازيلي روجيريو والمدافع سيدريك والظهير الأيسر أسامة حدادي إلى جانب الحارس رايس مبولحي والمحور فيليب كيش.
ووصلت إدارة المهندس خالد الدبل لأسماء وضعتها تحت مجهرها وتفاوضها بشكل رسمي طيلة الفترة القريبة الماضية ولازالت في تفاوض معها، ويأتي من أبرز هذه الأسماء التونسي نعيم السليتي الذي رفع الاتفاقيون العرض المقدم لفريقه من أجل التنازل عنه، والجناح الايفواري ماكس جراديل من نادي تولوز الفرنسي.
كما كشفت مصادر لـ”الرياض” عن فتح باب المفاوضات من الجانب الاتفاقي مع المهاجم الجزائري أسامة درفلو “25 عاماً” والمحترف بصفوف فريق فيتيس الهولندي، وبالرغم من عدم رغبة فريقه بفك ارتباطها مع اللاعب، الإ إن هناك إصراراً اتفاقياً لإقناع فريقه بالتنازل عنه برفع قيمة العرض المقدم لهم.
وبذلك فإن “النواخذة” يرسمون لضم ثلاث صفقات كما أشارت “الرياض” في عنوانها “تأخر ملف المحترفين يقلق الاتفاقيين”، بناءً على ما كشفته برغبة الجهاز الفني بتسريح المحور السلوفيني فيليب كيش بعد الفترة التي قضاها بالمعسكر الخارجي وحسب ما يتم من موافقات مع الثلاثي الذي يرغب الفريق في التعاقد معهم.
محلياً بات اسم المهاجم النصراوي الشاب فراس البريكان أقرب الأسماء للانضمام للفريق الاتفاقي بعد طلب من مدربه بالمنتخب سابقاً العطوي والذي أشرف عليه إبان مشاركة منتخبنا للشباب بكأس العالم الاخيرة.
ميدانياً دخل الثنائي محمد الكويكبي وسعد خيري في تدريبات انفرادية خاصة مع الجهاز الطبي تمهيداً لدخولهما مع المجموعة، بينما لا يزال المهاجم هزاع الهزاع مستمراً في البرنامجي العلاجي له وبعيداً عن التمارين، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال سير المعسكر الخارجي الحالي.