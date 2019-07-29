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أخبار الخرج > بالصور.. #الشعلة يستأنف تدريباته مساء الأحد استعدادًا للموسم القادم
29/07/2019   8:28 ص

بالصور.. #الشعلة يستأنف تدريباته مساء الأحد استعدادًا للموسم القادم

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي #الشعلة تدريباته مساء الأحد وذلك في المعسكر الخارجي للفريق استعدادًا للموسم القادم .

بالصور.. #الشعلة يستأنف تدريباته مساء الأحد استعدادًا للموسم القادم

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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