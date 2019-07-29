بالفيديو.. كيف كانت تستخرج تصاريح الحج قبل إطلاق منصة “أبشر”

نشرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مقطع فيديو يقارن بين إجراءات استخراج التصاريح الخاصة بالحج سابقاً، قبل إطلاق نظام “أبشر” والذي أصبحت معه الإجراءات أسهل من السابق.
وأوضح الفيديو الذي نشر عبر حساب “الأحوال المدنية” في “تويتر”، أن من كان يرغب الحج كان يمر بعدة إجراءات ويراجع أكثر من جهة، وكانت تبدأ رحلته بالبحث عن حملة يستطيع من خلالها أداء فريضة الحج.
وبعد ذلك يذهب الشخص إلى الأحوال المدنية في المنطقة التي يعيش بها للحصول على تصريح، وينتظر دوره في مدة قد تصل إلى ساعة في بعض الأحيان ليحصل على تصريح ورقي قد يتعرض للفقدان أو التلف.
وأشارت الأحوال المدنية إلى أن نظام أبشر أصبح يتيح المرور بكل تلك الإجراءات إلكترونياً، واستخراج التصريح وطباعته أو إلغائه بدون الحاجة لزيارة مقر الأحوال المدنية.وفق “أخبار 24”.
تصاريح الحج أصبحت أسهل مع #أبشر#الأحوال_المدنية pic.twitter.com/ut6q6nr1d2
— الأحوال المدنية (@AhwalKSA) July 28, 2019